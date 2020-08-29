В Ейском районе мошенник выманил у пенсионерки 15 тысяч рублей за «восстановление паспорта»

Фото ГУ МВД по краю

Пожилая женщина рассказала, что потеряла паспорт и не знала ,что делать. Один малознакомый мужчина сообщил ей, что это не беда, и он может помочь мгновенно восстановить ей утраченный документ, но за это нужно заплатить ему 15 тысяч рублей.

Деньги мужчина получил, а после этого ожидаемо пропал и перестал отвечать на звонки.

Оперативники угрозыска по описанию установили личность и местонахождение подозреваемого.

35-летнего местного жителя полицейские задержали у него дома и доставили в отдел.

- Следственным отделом ОМВД России по Ейскому району в отношении подозреваемого возбуждено уголовное по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет,- сообщает ГУ МВД по краю.