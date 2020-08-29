В Краснодаре открылось первое в регионе развивающее пространство «Точка кипения»

Фото Минобразования КК

В «Центре молодежных инициатив» в Краснодаре открылась первая в регионе площадка по обмену опытом и обучению для сотрудников образовательной, научной и предпринимательской сфер.

Развивающее пространство «Точка кипения» начало работу при поддержке регионального Минобразования.

Здесь состоявшиеся профессионалы и начинающие работники смогут делиться своим опытом, результатами работы, придумывать новые модели регионального развития по своим направлениям и совместно.

Вместе с заседанием прошел мастер-класс «Позитивная повестка в сети интернет» и обсуждение на тему «Моделирование образа будущего молодежной политики» с активной молодежью края.

- Программа мероприятия расписана на 28 и 29 августа, и побывать на новой площадке развития сможет любой желающий, – сообщили в министерстве образования края.