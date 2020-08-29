Из-за засухи урожай риса на Кубани будет ниже прошлогоднего

Фото администрации КК

Уборка урожая почти 20 сортов риса на Кубани начнется в первые недели сентября . В этом году ощутимый ущерб посевам причиняет засуха.

Как отмечают в Минсельхозе региона, потери урожая от нехватки воды могут составить около 10% всего объема.

- Всего в крае на этот раз планируется собрать более 800 тыс. тонн риса. В 2019 году урожай составил 950 тыс. тонн риса, что на 27% больше, чем в 2018 году,- сообщает ведомство.

Ранее «Комсомолка» сообщала о рекордном обмелении из-за засухи Краснодарского водохранилища, где уровень воды стал рекордно низким за последние 60 лет.

В свою очередь ,это резко снизило приток воды и в малые водоемы региона и негативно влияет на экосистему. Например, в лиманах Темрюкского района начался массовый мор рыбы.