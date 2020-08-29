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В Курганинске выпускники заложили капсулу времени на «Аллее героев».

- Желаю молодым людям оставаться патриотами своей малой Родины и, независимо, от того куда заведет судьба и как сложится будущее, с гордостью и благодарностью вспоминать школьные годы, - отметил на церемонии заместитель главы Курганинского района Борис Панков.

Заветную капсулу заложили выпускница средней школы № 2 Мария Гаевская и 11-классник средней школы № 1 Кухаренков Анатолий.

Медалисты Курганинска возложили цветы к мемориалу героям Великой Отечественной войны.

Ранее «Комсомолка» писала, что по итогам основного периода ЕГЭ на Кубани 301 стобалльник. ЕГЭ уже сдали более 22 тысяч выпускников.