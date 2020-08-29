Скрин: @alekseioderov

В Новороссийске породистый пес провалился в колодец. Предположительно он – яркий представитель породы овчарок.

- Пёс явно домашний, ласковый. Мы его увезли к себе на базу. Может быть хозяин найдётся и заберёт? – рассказал на своей странице в Instagram руководитель муниципальной "Службы спасения" Новороссийска Алексей Одеров.

Инцидент произошел на улице Глухова. Когда спасатели спустились в глубокий колодец, пес даже не испугался, а наоборот – сразу дался в руки и его вытащили наверх.

Ранее «Комсомолка» писала, что в Крымске спасатели достали собаку из подвала. Она провела там несколько дней.