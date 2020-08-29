В горах Сочи пронесся песчаный смерч

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В горах Сочи возник песчаный смерч. Опасное явление сняли на телефон курортники и опубликовали в соцсетях. Правда, «тронадо» гулял на плато у скал всего несколько секунд и быстро растаял.

- Песчаный смерч – нечастое явление в Сочи. Как правило, на побережье возникают «воронки» над морем. Обычно, внутри смерча скорость ветра достигает 20-30 м/с, - рассказали сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» синоптики курортов Красной Поляны.

Ранее «Комсомолка» писала, что в Сочи у берега моря был замечен мощный смерч.