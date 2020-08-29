В Новороссийске форум «Армия-2020» посетили около 1000 человек

Фото отдела информационного обеспечения Черноморского региона Минобороны РФ

В Новороссийске завершился Международный военно-технический форум «Армия-2020». Он проходил в гавани военно-морской базы Черноморского флота. На контрольно-пропускном пункте организовали медицинский пункт осмотра гостей и измерение температуры тела.

- Жителям и гостям города-героя были представлены около 50 единиц вооружения, техники и специального водолазного снаряжения, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в отделе информационного обеспечения Черноморского региона Минобороны России.

Особый интерес вызвал спасательный буксир, противодиверсионный, патрульный и гидрографический катер. Гостей впечатлил зенитно-ракетный комплекс «Стрела-10М», бронеавтомобиль «Рысь», самоходная артиллерийская установка «Нона» и армейские мотовездеходы.

Всего три дня три дня работы военную экспозицию посетили около 1 тысячи человек.

Ранее «Комсомолка» писала, что в Новороссийске День ВМФ 2020 прошел без зрителей из-за ухудшившейся эпиодобстановки.