Температура воды в Черном море 30 августа 2020: теплее всего в Туапсинском районе

Фото: pogoda.turtella.ru

"Комсомольская правда" - Кубань" продолжает рассказывать своим читателям, где температура воды в Черном море сейчас самая комфортная. По наблюдениям вода в августе по сравнению с июлем стала на пару градусов прохладнее, температура продолжает понижается каждый день.

По данным синоптиком, теплее всего 30 августа в Туапсинском районе. Сегодня в Шепси самое теплое море – 26,2 градуса. В самом Туапсе температура воды на одну десятую ниже – 26,1 градуса. Такая же температура воды и Геленджике.

На остальных курортах температура воды в Черном море ниже 26 градусов. Так, в Сочи – 25,8 градусов, в Новороссийске – 25,7. Холоднее всего 30 августа море в Анапе, здесь температура воды 25 градусов ровно.

На Азовском море вода на градус ниже. В Тамани сегодня – 24,3, в Темрюке – 24 градуса ровно.