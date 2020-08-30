В Краснодаре отметят День окончания Второй мировой войны

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В краевом центре пройдут памятные мероприятия, выставки и интерактивные игры, посвященные Дню окончания Второй мировой войны.

- Большинство из них организуют дистанционно – в онлайн формате, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Так, местные жители смогут написать диктант на сайте диктантпобеды.рф, приуроченный к Году памяти и славы. Нужно ответить на 20 вопросов, связанных с событиями Второй мировой войны.

Выставку военной техники также можно посетить онлайн. 3 сентября в 11:00 по всей стране она пройдет в 3D-формате. Для этого необходимо скачать приложение по ссылке ar75.ru.

А Дома культуры 2 и 3 сентября в соцсетях будут крутить видеоролики о фильмах, посвященных Второй мировой войне.