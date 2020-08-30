На Кубани в ДТП погибли три человека

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На трассе из города Тимашевска в станицу Брюховецкую две машины столкнулись утром 29 августа. По предварительным данным, водитель на «Opel» выехал на встречку и влетел в «Ниву». В результате ДТП погибли три человека.

- В результате аварии скончались водитель и пассажир «Нивы», оба жители Динского района, а также водитель «Opel», - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В настоящее время выяснятся причины и обстоятельства случившегося, проводится проверка.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что жертвами ДТП на Кубани стали отец и 5-летний сын. Смертельная авария случилась утром 28 августа около станицы Новокорсунской Тимашевского района. Мама и еще трое детей были госпитализированы. В больницу доставили 35-летнюю женщину, мальчиков 13 и 12 лет и двухлетнюю девочку.