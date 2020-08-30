Кубанская команда КВН победила на «Голосящем КиВиНе»

Фото: instagram.com/russkaia_doroga_kvn

Команда КВН из Армавира сборная АГПУ «Русская дорога» выиграла «Малого КиВиНа в золотом».

- Пятый "Голосящий КиВиН"! Четвёртая птичка улетает в Армавир. "Малый КиВиН в золотом"! Спасибо всем, кто скучал, кто поддерживал, болел, подпевал, писал, переодевал, отбивал, - написали на своей страничке в Instagram участники.

С победой кубанскую команду КВН поздравил губернатор края.

- Кубанская команда «Русская дорога» из Армавира снова выиграла «Малого КиВиНа в золотом». Молодцы, ребята, так держать. Желаю вам новых творческих находок и ярких побед! – написал Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

Стоит отметить, что это вторая подобная награда. В прошлом году команда из Армавира также получила «Малый КиВиН в золотом». В прошлые годы птички были "в светлом".