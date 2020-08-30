Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае 30 августа увеличилось на 90

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае продолжает расти. По последним данным на 30 августа за минувшие сутки в регионе подтвердилось 90 новых случаев заражения COVID-19.

- В Краснодаре за последние сутки заболели 33 человека. В Северском районе получено семь положительных результатов на новую инфекцию, в Сочи – шесть, в Приморско-Ахтарском районе – пять. По четыре случая выявили в Тихорецком и Темрюкском районах, по три зафиксировано в Новороссийске, Тбилисском, Павловском и Усть-Лабинском районах. По два пациента прибавилось в Туапсинском, Кущевском, Крыловском, Белореченском, Каневском районах и Горячем Ключе; по одному – в Геленджике, Анапе, а также Красноармейском, Выселковском, Апшеронском, Абинском и Лабинском районах, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В оперштабе добавили, что среди заболевших – четверо детей. Самому младшему из них шесть лет, а старшему – 17.

В тяжелом состоянии на ИВЛ сейчас находятся 30 человек, еще пять – на экстракорпоральной мембранной оксигенации.

Напомним, что в регионе продолжает действовать режим самоизоляции для людей старше 65 лет и хронически больных.