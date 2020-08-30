В Краснодаре продолжают чистить ливневки

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Администрация Краснодара создала специализированную службу по очистке ливневых коллекторов летом прошлого года. С этого времени мэрия еженедельно отчитывается о работе сотрудников.

Так, за время работы службы работники привели в порядок более 203 километров ливневых систем.

- С начала работы муниципальной службы по содержанию сетей ливневой канализации специалисты отработали заявки по 601 адресу. Проверили и прочистили более 203 километров ливнёвки, вывезли больше 1,5 тысяч кубометров ила, откачали порядка 1,9 тысяч кубометров дождевой воды и расчистили от ила и грязи более 5 848 дождевых колодцев, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации города.

На этой неделе специалисты выезжали в Фестивальный и Комсомольский микрорайоны, также чистили ливневки в центре.