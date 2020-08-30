Жертвой коронавируса стал 80-летний житель Сочи

Пожилой мужчина с коронавирусом скончался в инфекционной больнице №2 Сочи. 80-летний сочинец поступил в лечебное учреждение с повышенной температурой, сухим кашлем, одышкой и слабостью. Анализ на COVID-19 дал положительный результат. Болезнь протекала остро. Его подключили к искусственной вентиляции легких, но это мужчину не спасло.

- Пациент скончался от двусторонней полисегментарной субтотальной пневмонии и полиорганной недостаточности. У мужчины были сопутствующие сердечно-сосудистые заболевания, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского краю.

Всего в период пандемии в регионе умерли 177 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что по данным на 30 августа инфекция на Кубани подтвердилась еще у 90 человек. Среди заболевших – четверо детей. Самому младшему из них шесть лет, а старшему – 17.