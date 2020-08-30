В Анапе запретили плавать на матрасах

Отдыхающих попросили быть осторожными

В городе-курорте распространили экстренное предупреждение. Единая диспетчерская служба сообщила о том, что в море запрещено купаться на плавательных средствах.

- Уважаемые жители и гости курорта! В связи с усилением отжимного северо-восточного ветра, использование надувных плавательных средств и катамаранов в море запрещено, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в управлении гражданской обороны и защиты населения Анапы.

Специалисты попросили отдыхающих быть осторожными, соблюдать меры личной безопасности и не подвергать неоправданному риску жизнь и здоровье. Руководителям предприятий и организаций поручили принять меры по недопущению происшествий и чрезвычайных ситуаций.

Стоит отметить, что на курортах Краснодарского края ожидается повышение температуры, столбики будут расти до конца следующей недели. Также действует высокая пожарная опасность.