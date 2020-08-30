В Сочи распространили экстренное предупреждение по жаре

Специалисты советуют днем меньше находиться на улице

В городе-курорте ожидается сильная жара. Специалисты просят местных жителей и туристов быть осторожными на солнце.

- Синоптики предупреждают, что 30 августа в период с 14:00 до 17:00-18:00, а также днем и вечером 31 августа и 1 сентября, на территории курорта ожидается сильная жара, температура воздуха местами достигнет +36...+37 °С, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи

При выходе на улицу местным жителям и отдыхающим рекомендуют принять все необходимые меры предосторожности. А в случае происшествий звонить с мобильных телефонов по номеру 112.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Анапе запретили купаться на надувных плавательных средствах и катамаранах. А если говорить о погоде, то на всех курортах Краснодарского края ожидается повышение температуры и высокая пожарная опасность.