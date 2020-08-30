В Краснодаре волонтеры очистили Карасуны от мусора

Фото: instagram.com/street_fishing_krd/

В Краснодаре участники волонтерского движения по восстановлению жизни в городских прудах очистили Карасунские озера в микрорайоне Черемушки. Добровольцы вывезли мусор из водоемов сети Карасунских озёр, которые находятся в границах улиц Селезнёва, Ставропольская и Старокубанская. Они собрали 80 мешков с отходами, также со дна прудов подняли почти 50 автомобильных покрышек.

Фото: instagram.com/street_fishing_krd/

- В Краснодаре появилось ещё одно место, где стало приятно проводить время. На глаза теперь не будут попадаться разбросанные бутылки, банки, пакеты и колеса, - написали участники субботника на своей страничке в Instagram. - В октябре в водоеме появятся новые обитатели, мы осуществим выпуск мальков Белого амура.

Временные места складирования мусора волонтеры обговорили с администрацией Карасунского округа. В ближайшее время чиновники организуют вывоз всего мусора на свалку.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что двое жителей Краснодара навели порядок на Затоне. Они взяли мешки с мусором, и пошли наводить порядок. Причем их об этом ни какая городская служба не просила. Девушка и парень убрали четыре часа. За это время они насобирали 25 пакетов мусора.