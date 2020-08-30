В Тихорецком районе открыли обновленный парк

Фото: admkrai.krasnodar.ru

С марта начали благоустраивать зеленую зону в Архангельской сельском поселении. Работы в парке велись возле мемориала погибшим воинам.

- За полгода в парке все дорожки выложили тротуарной плиткой, а в детской зоне установили игровую площадку. Также здесь появились спортивные тренажеры, которых раньше не было, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В настоящее время завершен только первый этап реконструкции парка в станице архангельской. Благоустройство зоны продолжится, еще запланировано два масштабных этапа.

На благоустройство этой зоны отдыха в общем из федерального бюджета было выделено более 18 млн рублей, около 800 тысяч рублей из краевого бюджета и более 1,2 млн рублей – из местного.