ФК «Краснодар» сыграл вничью с ростовской командой

Фото: vk.com/fckrasnodar

Футбольный клуб «Краснодар» принял «Ростов» на своем поле 30 августа. Матч 6-го тура чемпионата России начался в 20:00. Хозяева и гости всю игру шли вровень. Игра закончилась со счетом 1:1.

- Эмоциональная ничья в южном дерби, - сообщили "Комсомольской правде" - Кубань" результат игры в пресс-службе клуча "черно-зеленых".

На данный момент «Краснодар» провел с «Ростовом» 24 официальные игры, в которых одержал 9 побед при 13 ничьих и 2 поражениях.

В связи с ограничениями, связанными с пандемией коронавируса, посещаемость матча сегодня было ограничена до 30 % от общей вместимости стадиона. А гостевая трибуна и вовсе закрыта. Болельщиков пускали только в масках и перчатках, а на входе измеряли температуру.

Следующая игра «быков» состоится с волгоградским клубом «Ротор» 13 сентября.