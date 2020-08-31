Под Новороссийском потушили природный пожар

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Полыхающие языки пламени под Новороссийском местные жители увидели 30 августа. Около 10 часов вечера очевидцы сообщили о возгорании диспетчеру. На место незамедлительно выехали пожарные расчеты.

- На муниципальных землях Юго-Восточной части поселка Южная Озереевка загорелась сухая растительность. Площадь пожара составила четыре гектара, - сообщили «Комсомольской правде»- Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Также в ведомстве добавили, что возгорание тушили 29 человек, 10 единиц техники от РСЧС, в том числе 16 человек, 4 единицы техники от МЧС России.

Местные отмечали, что была угроза распространения огня, но пожарные справились со стихией. По предварительным данным, никто не пострадал.

В полночь пожар был локализован. В 00:36 31 августа спасатели полностью ликвидировали горение. Сейчас подсчитывается ущерб, выясняются причины возгорания.