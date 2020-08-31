Температура воды в Черном море 31 августа 2020: теплее всего в Геленджике

Температура воды понижается каждый день

"Комсомольская правда" - Кубань" продолжает рассказывать своим читателям, где температура воды в Черном море сейчас самая комфортная. Вода в августе по сравнению с июлем стала на пару градусов прохладнее, столбики на водных термометрах продолжают опускаться каждый день.

По данным на 31 августа, температура воды на черноморском побережье не превышает 26,1 градуса - так море прогрелось в Геленджике. В Туапсе в воде 26 градусов ровно. В Новороссийске и Сочи по 25,7 градусов. А в Анапе прохладнее – здесь море 25,2 градуса.

В Азовском море температура воды еще ниже. В Тамани сегодня 24,4 градуса, а в Темрюке - 24 градуса ровно.

Сегодня последний день лета. Но синоптики отмечают, что тепло пока от нас не уходит. Жаркие денечки в Краснодарском крае ожидаются в первой декаде сентября. Пекло на Кубань принесет воздух с севера Африки.