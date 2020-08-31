В аварии под Анапой погиб человек, еще пятеро пострадали

Фото: instagram.com/spas_anapa

Смертельная авария произошла поздно вечером 30 августа в районе поселка Виноградного. По предварительным данным, на трассе столкнулись два легковых автомобиля. В результате ДТП одна из машин загорелась.

- В результате аварии погиб один человек. Еще пятеро - госпитализированы с различными травмами, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в «Службе спасения» города Анапы.

Фото: instagram.com/spas_anapa

Погибшего из поврежденной машины деблокировали спасатели. В настоящее время по факту случившегося проводится проверка, выясняются все обстоятельства аварии.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что на трассе из города Тимашевска в станицу Брюховецкую две машины столкнулись утром 29 августа. По предварительным данным, водитель на «Opel» выехал на встречку и влетел в «Ниву». В результате ДТП погибли три человека.