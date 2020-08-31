У жителя Кубани за штрафы на дороге арестовали машину

Фото: УФССП РФ по краю

Житель Абинского района систематически нарушал правила дорожного движения. А штрафы платить не собирался. Мужчина накопил более сотни квитанций. Взыскать задолженность подключились приставы.

- Долг по штрафам составил более 400 тысяч рублей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УФССП России по Краснодарскому краю.

Местный житель накопил крупную задолженность, но не собирался расплачиваться, продолжая разъезжать на машине. В итоге в рамках более чем 100 исполнительных производств по взысканию штрафов ГИБДД, судебному приставу пришлось арестовать автомобиль. Не желая отдавать свою «ласточку», должник сразу же оплатил все квитанции.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что у жителя Темрюкского района за долги забрали машину. Он взял деньги за работу и не выполнил ее.