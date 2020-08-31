Власти сообщили о наличии хлора в воде в Школьном микрорайоне Краснодара

Роспотребнадзор сообщил о соответствии воды в Школьном микрорайоне Краснодара санитарным требованиям. Фото: krd.ru

В администрации краевого центра прошло аппаратное совещание. На нем обсудили работы по очистке водозабора в Школьном микрорайоне.

- Мы получили официальное письмо от краевого Роспотребнадзора о том, что работа, выполняемая предприятием «ЖКК» — это водозабор ВНИИМКа, — привела к положительному результату. Вода сейчас подается питьевого качества в необходимом количестве, - сообщил на планерке заместитель директора департамента городского хозяйства и ТЭК Илья Данильченко.

За полтора месяца здесь прочистили и хлорировали все четыре скважины, оба резервуара чистой воды, насосные станции, а также разводящие сети водоснабжения.

Но власти отметили, что в настоящее время в сетях водоснабжения присутствуют остаточная доза хлора. Чиновники просили жителей потерпеть еще около одно недели. Специалисты отметили, что несмотря на наличие хлора вода соответствует питьевым качествам.

В Школьном микрорайоне Краснодара возобновили подачу чистой питьевой воды несколько дней назад. Напомним, что ее пили местные жители и получили отравление. Симптомами болезни стали температура, рвота, общая слабость. В итоге Роспотребнадзор выдал требование приостановить работу водозабора и распорядился продезинфицировать его.