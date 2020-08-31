Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае 31 августа увеличилось на 87

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае продолжает расти. По последним данным на 31 августа за минувшие сутки в регионе подтвердилось 87 новых случаев заражения COVID-19. Самому старшему пациенту 89 лет. Коронавирус выявили в 30 районах Кубани.

- В Краснодаре заболели 29 человек, восемь человек заразились в Красноармейском районе. Семь случаев зафиксировано в Выселковском, шесть – в Сочи, четыре – в Горячем Ключе. По три человека выявлено в Ейском и Калининском районах. По два зараженных коронавирусом прибавилось в Туапсинском, Усть-Лабинском, Белоглинском, Кущевском и Апшеронском районах. По одному заболевшему подтверждено в 17 районах края – Темрюкском, Кореновском, Абинском, Староминском, Славянском, Тихорецком, Павловском, Брюховецком, Тимашевском, Северском, Крыловском, Кавказском, Гулькевичском, Щербиновском, Лабинском и Белореченском районах, а также в Анапе, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких сейчас находятся 32 пациента, еще пять на экстракорпоральной мембранной оксигенации.

Напомним, что с 1 сентября в школах края будут действовать «коронавирусные ограничения» полгода. Школьники больше не будут уходить на удаленку. А при заражении новой инфекцией в учебных заведениях будут действовать как при гриппе.