На Кубани пограничники нашли 1 гектар конопли

Фото пресс-службы Пограничного управления

На Кубани постоянно проводятся рейдовые мероприятия, связанные с незаконным оборотом наркотиков растительного происхождения. Так, в Темрюкском районе пограничники нашли очаг произрастания дикорастущего растения, содержащего наркотические вещества.

- На участке местности в городе Темрюке, прилегающей к частному домовладению, была обнаружена дикорастущая конопля, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю.

На открытой местности площадью 1 гектар росло 800 кустов конопли. Специалисты уничтожили траву химическим способом.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что у жителя Динского района на участке нашли более 1000 кустов конопли. По его словам, растение он выращивал для личного употребления.