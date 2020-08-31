В Туапсинском районе не работала система экстренного оповещения

Фото пресс-службы краевой прокуратуры

Туапсинская межрайонная прокуратура выявила, что на территории района не обеспечен 100% охват населения комплексными системами экстренного оповещения населения. Главе районной администрации было внесено представление. Только после этого в населенных пунктах начали устанавливать сирены.

- В районе начали устанавливать дополнительные системы оповещения. В настоящее время сирены появились в поселке Октябрьском, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

В ближайшее время местные власти установят дополнительные системы оповещения и в других населенных пунктах, наиболее подверженных подтоплению. Это позволит обеспечить своевременное информирование населения, чтобы предотвратить гибель людей в случае возникновения чрезвычайной ситуации.