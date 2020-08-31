В Адыгее за похищение бизнесмена, задержали находящегося в федеральном розыске мужчину

Расследование продолжается

Инцидент случился в 2018 году в Сочи. Трое приезжих из ближнего зарубежья в возрасте 32 и 33 лет знали, что у 36-летнего бизнесмена есть деньги. С целью личного обогащения они решили его похитить. Мужчины увезли жертву на его «Porsche Cayenne» и силой выбивали 60 миллионов рублей.

- Трое мужчин удерживали мужчину в машине и применяли в отношении него насилие, требуя передать деньги. Они намеревались перевезти потерпевшего за пределы Российской Федерации. Но на КПП в Кабардино-Балкарии, когда 33-летний обвиняемый вышел по требованию сотрудника полиции из машины, а 32-летний фигурант уснул, бизнесмен вырвался и скрылся от похитителей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК по Краснодарскому краю.

33-летнего приезжего задержали, а двое других скрылись – их объявили в розыск. 20 августа один из скрывавшихся от органов предварительного следствия был задержан сотрудниками полиции в городе Адыгейске. Сейчас он заключен под стражу. Третьего фигуранта продолжают искать.