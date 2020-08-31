В Новокубанске к началу отопительного сезона запустят новую котельную

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В регионе несколько лет ведется масштабная модернизация топливно-энергетического комплекса. В Новокубанске завершают строительство котельной мощностью 5 МВт. Она будет автоматизированной.

- На работы направлено почти 65 млн рублей из краевого и муниципального бюджетов. Смонтированная котельная уже подключена к подводящим инженерным сетям газо-, электро- и водоснабжения. Сейчас ведутся работы по прокладке тепловых сетей. Запустить объект планируется до начала отопительного сезона, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Автоматизированная система сэкономит на персонале, также снизит расходы, связанные с ее эксплуатацией и содержанием.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что новую котельную в этом году запустят также в Приморско-Ахтарске. Модернизированная котельная сможет обеспечить теплом более 1500 тысяч жителей города.

За четыре года на Кубани построили и модернизировали 120 котельных, половину из которых – за частные деньги.