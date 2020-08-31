В Краснодарском крае начнут прививать от гриппа

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодарском крае предположительно со следующей недели начнется прививочная кампания против гриппа. Районы получают взрослые дозы в порядке очереди.

– На прошлой неделе регион получил первую партию вакцины – более 350 тысяч доз. Она предназначена для взрослых. Сейчас препарат распределяется по медучреждениям, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Эксперты рассказали, что прививать население будут актуальной вакциной, которая содержит вирусы гриппа, прогнозируемые в этом сезоне.

- В осенне-зимний период планируется привить как минимум 60% жителей – это более 3 миллионов человек, - добавили в министерстве здравоохранения края.

Из-за коронавируса прививать против гриппа начали раньше. Вакцинация планируется более массовой.

– Вакцинация защитит от заражения и осложнений жителей края и позволит снизить нагрузку на медиков, – сказал губернатор края Вениамин Кондратьев.

Сделать прививку можно будет в любой поликлинике по месту прописки.