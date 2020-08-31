«Запретить пребывание людей»: Губернатор Кубани предложил Минприроды расширить границы заповедника на Утрише

Вениамин Кондратьев на Утрише Фото: admkrai.krasnodar.ru

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев предложил расширить границы заповедника «Утриш» и запретить в нем пребывание людей, а также организацию палаточных лагерей и коммерческое строительство.

- Что касается сохранения уникальной для страны территории заповедника «Утриш». Выступил с рядом предложений и попросил поддержки ведомства, - сообщил Вениамин Кондратьев в своем канале в Телеграме.

Список предложений глава региона озвучил министру природных ресурсов и экологии России Дмитрию Кобылкину. Губернатор считает необходимым расширение границ заповедника, путем включения в него территории краевого заказника «Большой Утриш». Земли лесного фонда также могут получить статус особо охраняемых.

Чтобы предложения вступили в силу, необходима серьезная юридическая работа с определением границ заповедника.

Вопросы сохранения Утриша стали актуальны после крупного лесного пожара, который бушевал в заповеднике с 24 по 26 августа. Огонь уничтожил не менее 126 гектар реликтового леса.