В раунде плей-офф Лиги Чемпионов «Краснодар» сыграет с победителем матча ПАОК – «Бенфика»

Фото: Андрей ШРАМКО/ФК Краснодар

«Краснодар» узнал возможных соперников по раунду плей-офф Лиги Чемпионов. «Горожане» поборются за путевку в групповой этап главного турнира Старого Света с победителем пары ПАОК – «Бенфика».

Греческий и португальский клубы определят сильнейшего в третьем отборочном раунде по итогам одного матча, который состоится 15 или 16 сентября на стадионе «Тумба» в Салониках.

Победитель пары ПАОК – «Бенфика» сыграет с «Краснодаром» в раунде плей-офф во второй половине сентября. На этом этапе сильнейшего определит двухматчевое противостояние 22-23 и 29-30 сентября.

«Краснодар» в прошлом сезоне дебютировал в Лиге Чемпионов и в третьем квалификационном раунде выбил «Порту», но уступил греческому «Олимпиакосу» в раунде плей-офф.