ВТБ: доля сделок по рефинансированию в Краснодарском крае выросла на 80%

По итогам семи месяцев 2020 года доля рефинансированных кредитов Банк ВТБ (ПАО) на Кубани выросла на 80% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В целом общий объем сделок по снижению кредитных ставок в 2020 году вырос в 1,7 раза и достиг 3,3 млрд рублей, кредиты в региональном офисе банка смогли рефинансировать 2,5 тыс. клиентов.

Значительный рост интереса к продукту связан, прежде всего, со снижением ипотечных ставок. Если по итогам семи месяцев 2019 года рефинансирование ипотеки среди общих выдач жилищных кредитов банка в крае занимало 5% как по числу сделок, так и по объему, то в настоящее время эти значения выросли до 25%. Всего с января по июль ВТБ помог снизить ипотечную ставку свыше 1,2 тыс. жителям региона на 2,4 млрд рублей, что в 5 раз выше показателя аналогичного периода прошлого года.

Для клиентов с кредитами наличными также характерна тенденция перевода своей текущей задолженности из других банков в ВТБ. За семь месяцев года доля таких кредитов составила 9% по числу сделок и 10% по объему от общего числа выдач. ВТБ помог снизить ставку по кредитам наличными 1,3 тыс. клиентам на сумму свыше 860 млн рублей.

«Спрос на рефинансирование в этом году показывает значительный рост, благодаря планомерному снижению ключевой ставки Центробанка. Улучшение условий коснулись всех кредитных продуктов банка, поэтому каждый заемщик может существенно снизить ежемесячные платежи по текущим займам. Тем более, мы предлагаем упрощенный процесс подачи документов для перевода действующего кредита из сторонних финансовых организаций в ВТБ, а также удобные каналы обслуживания. На сегодняшний день наши клиенты могут получить отсрочку первого платежа по кредиту наличными или автокредиту сроком до 3 месяцев. В ближайшее время условия будут распространяться и на ипотеку»», – отметил управляющий банка ВТБ в Краснодарском крае Виктор Тусиков.

Ранее ВТБ снизил ставки по рефинансированию кредитов наличными и ипотеки. В настоящее время минимальная ставка при переводе потребительского кредита другого банка в рамках базовой линейки составит 7,5% годовых. В рамках программы клиенты могут обратиться с любым видом кредита - потребительским, кредитной картой, автокредитом или ипотекой, по которому на текущий момент нет просрочки, последние 6 платежей также вносились без просрочек и по которому до его полного погашения осталось не меньше 3 платежей.

Рефинансирование ипотеки другого банка, выданной на покупку готового или строящегося жилья, можно оформить по ставке 7,4% семьям, у которых с 1 января 2020 г. родился второй или последующий ребенок. В рамках государственной ипотеки для семей с детьми заемщикам доступно рефинансирование под 5%, по дальневосточной ипотеке – со ставкой всего 1%. Для клиентов, получающих зарплату в ВТБ, ставка составит 8%, для заемщиков других банков – 8,2%.

Кроме того, ВТБ предлагает клиентам новую услугу – рефинансирование кредитов с возможностью отсрочки трех платежей. При оформлении клиент самостоятельно выбирает период отсрочки. Для этого не требуется предоставлять какие-либо дополнительные документы, подтверждающие изменение финансового положения. Подать заявку можно дистанционно на сайте либо обратившись в отделение банка. Проценты за первые месяцы включаются в состав последующих платежей без изменения их размера за счет увеличения срока кредита.