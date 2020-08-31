В Краснодаре до конца года расселят 10 аварийных домов

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В Краснодаре до конца 2020 года расселят 10 аварийных многоквартиных домов. Значительная часть из них расположена в центре кубанской столицы. После расселения ветхое жилье снесут. Краснодарцам взамен предлагают новые квартиры из муниципальной собственности.

— На этой или следующей неделе мы закончим расселение дома по ул. им. Ленина, 5. В настоящее время департаментом муниципальной собственности и городских земель приобретены две двухкомнатные благоустроенные квартиры, которые находятся на регистрации права муниципальной собственности, — рассказал начальник управления по жилищным вопросам Павел Абрамчик.

Дома на Базовской, 93 и Чапаева, 133 уже расселены. Кроме того, до конца года расселят печально известное общежитие на улице Дзержинского, 125/8. Здание признали аварийным и подлежащим сносу еще в 2016-м году.