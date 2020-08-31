«Самый страшный город из южных»: Иван Охлобыстин назвал Новороссийск странным

Иван Охлобыстин. Фото: ТНТ

В Геленджике со дня на день выпустят в свет новый телевизионный проект - аналог «Форта Боярд». Он называется «Золото Геленджика». И суть заключается в том, чтобы участники справились со сложными заданиями и тот, кто окажется сильнее и выносливее - получит килограмм золота. В интервью "Комсомолке" один из ведущих проекта Иван Охлобыстин поделился впечатлениями от курортного города и соседнего Новороссийска.

- Во многих приморских городах, есть так называемый синдром грязной чайки, где местные ассоциируют себя с отдыхающими. А здесь этого нет. А Новороссийск вообще странное место! Там этого и не может быть. Там цементный завод и никакой гламур не может прилепиться. Самый страшный город из южных, прости меня Господи! А Геленджик вызывает у меня самые романтические чувства, - заявил актер.

К слову, новое шоу стартует по телевизору в середине сентября.