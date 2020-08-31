ВТБ на Кубани фиксирует увеличение спроса на ипотеку в 1,3 раза

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года данный показатель вырос на 30%. Всего за отчетный период кредиты на покупку недвижимости в банке оформили более 4,7 тысяч жителей Кубани (рост +20%).

Четверть всех ипотечных продаж пришлась на услугу рефинансирование. За семь месяцев уменьшить ставку по действующим жилищным кредитам смогли более 1,2 тысяч заемщиков. Сумма выдач превысила 2,4 млрд рублей, что в пять раз больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Каждый пятый клиент оформил ипотеку по льготной ставке 6,5%. Помощь для приобретения квартиры в новостройках была предоставлена 960 жителям края на сумму 1,9 млрд рублей. Средняя сумма кредита составила свыше 1,9 млн рублей.

Стабильным остается спрос на семейную ипотеку. С момента старта госпрограммы ею воспользовались 400 кубанских родителей, объем выдач составил 1,2 млрд рублей.

Свыше 40% заемщиков оформили ипотеку по двум документам - паспорт и СНИЛС. По программе «Победа над формальностями» выдано более 2,2 тыс. кредитов на сумму 4,1 млрд рублей. По отношению к с январю-июлю прошлого года количество выдач по ней увеличилось в 2 раза, а объем - в 1,7 раза.

«Период самоизоляции стал испытанием для рынка ипотечного кредитования и жилищного строительства. Ситуация требовала от нас оперативных действий, что мы и сделали: усовершенствовали дистанционные сервисы для ипотечных заемщиков, первыми приступили к реализации новой госпрограммы под 6,5%. Кроме того, нам удалось скорректировать ставки до минимальных значений по всем своим базовым предложениям, сделав доступнее ипотеку для максимального количества клиентов. Все это помогло быстро восстановить спрос на ипотеку и дальше только наращивать обороты», - рассказал управляющий банка ВТБ в Краснодарском крае Виктор Тусиков.

На сегодняшний день оформить кредит на покупку жилья или рефинансировать действующий займ в ВТБ можно по ставке от 7,4%. Кроме того, доступна льготная ипотека под 6,5% для всех, кто покупает квартиру в новостройках. Семьи с двумя и более детьми могут воспользоваться ипотекой с господдержкой в 5%.