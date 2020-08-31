В Краснодарском крае за сутки умерли пять человек с коронавирусом

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Впервые с начала пандемии коронавируса в Краснодарском крае за сутки скончались пять человек с положительным результатом анализа на COVID-19. Общее число жертв инфекции в регионе стали 182 человека.

Один пациент скончался в Лабинской ЦРБ, еще четверо – в госпитале Крымска. Возраст умерших от 63 лет до 71 года.

В Лабинской ЦРБ скончалась 71-летняя женщина из Курганинска, у нее диагностировали двустороннюю полисегментарную пневмонию. Пациентка также страдала гипертонической болезнью, гипотериозом и сахарным диабетом.

В Крымске скончались жители Геленджика, Темрюкского района и две жительницы Анапы. У всех пациентов развились осложнения в виде пневмнонии. Течение болезни также ухудшили сопутствующие заболевания.