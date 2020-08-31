В Краснодаре на поиск фекальных врезок в ливневки отправится робот

В Кубань вытекают фекальные стоки Фото: Виталий КАРНАУХ

В Юбилейном микрорайоне продолжается слив фекальных стоков в Кубань. Нечистоты вытекают в реку в районе фитнес-центра. При этом еще 27 августа сообщалось о том, что проблему удалось решить.

- На 9 часов утра 31 августа напор потока ослаб, но все еще остается, - сказал Александр Кучмин, глава администрации Западного округа.

В департаменте городского хозяйства и ТЭК отмечают, что в ливневой канализации есть нелегальные врезки, поиск которых затруднен. Первый замглавы Краснодара Виталий Косенко предложил использовать робота для обследования канализации.

- Запустите робота. Почему мы возвращаемся к теме, которую обсудили в четверг? Так работать нельзя, причины и место незаконных врезок фекальной канализации в ливневую надо установить немедленно, все они должны быть найдены и ликвидированы раз и навсегда, - поручил Косенко.