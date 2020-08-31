Сочинский «Дендрарий» впервые за 10 лет открыл Южные ворота

Южные ворота Дендрария в Сочи Фото: Сочинский национальный парк

Знаменитый сочинский парк «Дендрарий» впервые за 10 лет открыл Южные ворота. Памятник историко-культурного наследия был закрыт и все эти годы находился на ремонте.

Теперь же войти в парке можно не только с Курортного проспекта, но и с улицы Черноморский.

- Впервые за много лет, снова открыты для посетителей Южные ворота нижней части парка «Дендрарий». Почти 10 лет памятник историко — культурного наследия «Южные ворота» был закрыт и, теперь, после ремонта, посетители парка вновь смогут посещать парк «Дендрарий» с улицы Черноморской, - сообщают в Сочинском национальном парке.

Ворота будут открыты для входа с 9 до 19 часов, а на выход – до 20:00.