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30 000 краснодарцев уже приняли участие в формировании программы партии «Новые Люди»

Не так давно партия «Новые Люди» запустила проект «Я желаю Краснодару...»
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Фото предоставлено партией «Новые люди».

Фото предоставлено партией «Новые люди».

Каждый житель кубанской столицы в преддверии Дня рождения Краснодара может оставить пожелание родному городу. Они лягут в основу программы развития Краснодара #ЛюдиВажнее, работать по которой команда Новых людей планирует в городе.

- Жители кубанской столицы очень активно участвуют в проекте, - говорит руководитель «Новых Людей» в Краснодаре Никита Сиразетдинов. - Программа стартовала чуть более десяти дней назад, а мы уже собрали 30 000 совершенно разносторонних пожеланий. Важно, что люди охотно оставляют свои пожелания как у волонтеров, так и при помощи соцсетей. Это значит — в городе есть запрос на реальные изменения.

Любопытно, что примерно одинаковое число голосов получили пожелания инфраструктурного развития (24,2 % опрошенных) и общественного порядка (26,1%). Третье место — у проблем с доступностью медицины, на четвертом расположились пожелания улучшить ситуацию в образовании, на пятом — пожелание создать больше парков, скверов и зеленых зон. При этом почти 54% опрошенных заявили, что готовы потратить собственное время и силы на благоустройство родного города.

Итак, что же желают люди? Развития системы ливневой канализации и очистки Кубани до такой степени, чтобы в ней можно было купаться. Вполне здравое пожелание, особенно если вспомнить июльские проливные дожди и превращение улиц Краснодара в каналы Венеции. А проблема чистоты Кубани видна, что называется, наглядно — летом, в засуху, река сильно обмелела. Настолько, что стали видны все канализационные стоки. Они должны идти, по идее, на станцию аэрации, на очистку и лишь потом — очищенные и обеззараженные — в Кубань. Но увы. Те, кто строит дома на берегу реки пытаются максимально сократить затраты. Пусть даже в ущерб экологии. Это пока никого не волнует.

Второе по популярности пожелание — развитие улично-дорожной сети и ликвидация пробок. Их вполне справедливо уже сравнивают с московскими, посему оставим это без комментариев.

Люди просят велодорожки не только в центре, но и на окраинах, просят увеличить количество мусорных контейнеров, чтобы площадки ТКО во дворах не превращались в мини-свалки. Желают краснодарцы асфальта на незаасфальтированных улицах, уличного освещения, ликвидацию гаражей-ракушек, развитие общественного транспорта. Есть и совсем экзотические пожелания — конный казачий парад и живую музыку на день города.

А были и такие, которые просто желали родному городу процветания и удачи.

Если вы пока ничего не пожелали любимому Краснодару, то у вас есть еще возможность это сделать на страничке партии «Новые люди» в социальных сетях или у волонтеров. Они работают в наиболее людных местах Краснодара, а узнать их можно по ярким бирюзовым футболкам. Дерзайте, желайте, делайте. Развитие нашего города зависит только от нас.

Оплачено из средств избирательного фонда Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ»