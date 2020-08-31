После шумной вечеринки на улице Красноармейской в Краснодаре задержали шесть человек

Полицейские Краснодара задержали шестерых участников шумной вечеринки, которая прошла в ночь на 29 августа на улице Красноармейской. Выпившие молодые люди перекрывали движение и танцевали на автомобилях. Вице-мэр Краснодара Виталий Косенко назвал произошедшее безобразием.

- Я уже несколько раз обращался к сотрудникам органов полиции: проще не допускать таких нарушений, чем потом составлять протоколы. Полицейские активно работали на улице Красной на выходных, особенно в ночное время. Но таких безобразий допускать нельзя, — сказал первый заместитель главы Краснодара Виталий Косенко.

В полиции кубанской столицы сообщили о задержании шестерых человек, среди них четыре жителя края и два уроженца Дагестана. На них составили 14 протоколов за остановку и стоянку автомобилей на пешеходных переходах, тонировку передних стекол, нарушение тишины и покоя граждан, а также мелкое хулиганство.

Двое нарушителей получили сутки административного ареста, по остальным протоколам, им грозят штрафы от 500 до 5000 рублей.