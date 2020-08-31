В развитие газовой инфраструктуры Краснодарского края вложат более 4 млрд рублей

Фото: admkrai.krasnodar.ru

До 2025 года в развитие газовой инфраструктуры Краснодарского края вложат более четырех миллиардов рублей в рамках принятой программы газификации региона. Из краевого бюджета на строительство разводящих сетей направят около 600 млн рублей.

– Будем увеличивать краевое финансирование, это позволит довести газ до каждого дома, каждой семьи, что сегодня принципиально важно. Потому что на Кубани большой процент газификации, но есть населенные пункты, где газ проходит по одной улице, а по параллельной – нет. Мы эти неравенства устраним, – отметил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

В частности, в программу включено строительство газопровода Анастасиевская-Новороссийск, что позволит развивать юго-западную часть края. Новая нитка сможет ежегодно давать четыре миллиарда кубометров газа в год.

Этих объемов хватит для расширения промышленных гигантов – нефтеперерабатывающих заводов, а также Абинского электрометаллургического завода.

Кроме того, пройдет реконструкция 19 проблемных газораспределительных станций, что позволит запускать новые производства, создавать рабочие места и развивать экономику.