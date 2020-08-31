В Краснодаре за работу после полуночи и курение кальянов оштрафовали владельца бара

В Краснодаре во время рейда по объектам общественного питания нашли бар, который работал после полуночи в нарушение постановления губернатора о коронавирусных ограничениях.

- В минувшие выходные специалисты департамента потребительской сферы, Роспотребнадзора, сотрудники полиции и управления торговли Краснодара в ходе рейда обнаружили бар Al'ba, который осуществлял деятельность после 00:00 часов. Также в заведении предоставляли услуги по курению кальянов, - сообщают в краевом департаменте потребсферы.

В итоге на владельца заведения составлены протоколы о нарушении законодательства, решение о будущем заведения примет суд. Бар могут закрыт на срок до 90 суток.