Будущий юрист завоевала звание «Мисс Август - 2020»

Фото: instagram.com/juuulimalahova

Блондинки и брюнетки, профессиональные модели и обычные краснодарки - все они невероятно смотрелись на летних снимках в купальниках. Мы спешим огласить результаты голосования «Мисс Август - 2020». Большего всего голосов набрала 21-летняя Юлия Малахова.

Красавица родом из столицы Южного Урала, но месяц назад кардинально изменила свою жизнь. И начать «Мисс Август» решила с прописки.

- В Краснодар я перебралась спонтанно. Была в поисках чего-то лучшего, чем Челябинск. Здесь на юге хороший климат - мне пришелся по душе, - рассказывает Юлия Малахова.

Как только девушка обосновалась на новом месте, тут же распаковала все свои купальники и устроила фотосессию. Один из снимков как раз участвовал в голосовании.

- Меня подддерживали все мои друзья и знакомые из родного города, коллеги по работе, за что я им очень благодарна, - говорит Юлия. - Сейчас я работаю и параллельно учусь на юридическом факультете. По возможности стараюсь заниматься спортом, но мое главное увлечение - это электронная музыка.

Кстати, ранее в подобных состязаниях Юлия уже участвовала - она была одной из конкурсанток на «Мисс Урал». Первое место не заняла, но ничуть не расстроилась - главное ведь участие.

А тем временем уже новые девушки ждут сообщения о начале конкурса «Мисс Сентябрь», чтобы прислать свои фотографии. Не будем заставлять их томиться в ожидании и объявляем прием заявок открытым! Свои снимки вы можете прислать в сообщения группы «Комсомольская правда - Кубань» в «Вконтакте».