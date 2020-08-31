На Кубани МЧС объявлено экстренное предупреждение по сильной жаре

На Кубани МЧС объявило экстренное предупреждение по жаре до 39 градусов. Фото: Юлия БАРАНОВА

В Краснодарском крае объявлено экстренное предупреждение по сильной жаре на 1-3 сентября. В первые три дня осени температура воздуха достигнет 39 градусов. На Черноморском побережье (на участке от Анапы до Магри) воздух прогреется до 37 градусов.

- Существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с пожарами, - предупреждает ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Причем, жарким ожидается весь сентябрь, температура будет выше установленной месячной нормы. Сочи бьет все температурные рекорды. На курорте распространили экстренное предупреждение по жаре, медики советуют днем меньше находиться на улице.

Ранее «Комсомолка» писала, что на Кубани в День знаний дождей не ожидается. Воздух местами прогреется до 38 градусов