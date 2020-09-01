Полиция Краснодара нашла женщину, которая бросила свою дочь около магазина

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В Краснодаре сотрудники полиции нашли женщину, которая бросила свою маленькую дочь около магазина.

- На женщину составлен административный протокол. Она не исполняла родительские обязанности ненадлежащим образом, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» пресс-службе УМВД по Краснодару.

Представитель пресс-службы уточнил, что горе-мать поставят на профилактический учет в полиции.

Ранее «Комсомолка» писала, что в Краснодаре мать оставила маленькую дочь на улице у продуктового магазина и ушла. Инцидент произошел на улице Благоева. Женщина вела себя неадекватно. Очевидцы предположили, что она пьяна.