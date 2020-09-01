В Краснодаре в новом учебном году студенты будут получать именные стипендии мэра

Фото: пресс-службы мэрии Краснодара.

В Краснодаре в новом учебном году 30 студентов высших и средних учебных заведений будут получать прибавку к основной стипендии в размере 4,3 тыс. рублей. Именные стипендии мэра краевой столицы присуждают в 11 раз.

— В числе награжденных те, кто реализовывал социальные проекты, участвовал в волонтерском движении, отличился в учебе и научных исследованиях. С 2010 года, когда был учрежден этот конкурс, лауреатами стипендии главы Краснодара стали более 300 человек, — сообщил первый заместитель главы города Виталий Косенко.

В 2020 году мэрия получила более 70 заявок от молодежи. Среди награжденных — студенты Кубанского государственного университета и Кубанского государственного технологического университета, Пашковского сельскохозяйственного колледжа и других учебных заведений.

Ранее «Комсомолка» писала, что студенты Кубани подали заявки на получение краевых стипендий для талантливой молодежи.