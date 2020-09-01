Председатель Правительства РФ посетит Краснодарский край

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1 сентября Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин совершит рабочую поездку в Южный федеральный округ. Краснодар готовится принимать высокого гостя.

- Михаил Мишустин посетит Кубанский государственный университет, где познакомится с проектами и разработками молодых учёных, - сообщается на сайте Правительства РФ.

Кроме того, Михаил Мишустин осмотрит образовательный эколого-аналитический центр «Аналит». Напомни, что на его базе созданы и аккредитованы две испытательные лаборатории. Среди задач «Аналита» - подготовка молодых специалистов высшей квалификации в области экоаналитической химии, проведение фундаментальных и прикладных исследований.

В программе визита - встречи со студентами, учёными и предпринимателями Кубани. В поездке примут участие Министр финансов А. Силуанов, Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций М. Шадаев, Министр науки и высшего образования В. Фальков, представители министерств и ведомств.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Михаил Мишустин выступил в Госдуме с докладом о работе правительства.