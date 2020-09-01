В Туапсинском районе произошло землетрясение

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Небольшое землетрясение произошло в ночь на 1 сентября в Туапсинском районе. Его зафиксировали специальные сейсмические службы.

- Землетрясение магнитудой 4,4 произошло в поселке Агой. Согласно данным Геологической службы США, подземные толчки произошли в 03:59. Очаг землетрясения находился на глубине 10 километров, - сообщили в сервисе по мониторингу землетрясений.

Легкие подземные толчки почувствовали местные жители.

- 1 сентября от оперативного дежурного ЕДДС Туапсинского района поступило сообщение о том, что ощущались подземные толчки в Туапсе и части Туапсинского района, - сообщили "Комсомольской правде" - Кубань" в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Также в ведомстве добавили, что землетрясение произошло на удалении 40-60 километров в акватории Черного моря . В результате "подземной грозы" никто не пострадал, разрушений домов и объектов инфраструктуры не случилось.