В Сочи открылся Центр инклюзивного образования

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Торжественно линейкой открыли учебный год 1 сентября в сочинской гимназии № 6. Здесь принял первых учеников обновленный корпус, а также открылся Центр инклюзивного образования.

- Новый корпус школы позволил организовать одну смену. В здании оборудованы современные кабинеты и лаборатории. Здесь школьники также будут заниматься робототехникой и посещать кружки гимназического телевидения, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации города.

В Центре инклюзивного образования первый звонок прозвенел для 76 детей с ограниченными возможностями здоровья. Для особенных учеников созданы специализированные кабинеты.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что 1 сентября на Кубани за парты сели более 700 тысяч школьников. Каждый класс будет заниматься в своем кабинете.